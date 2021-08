VIDEO Simone Biles, ritorno antologico alle Olimpiadi: bronzo alla trave dopo i blocchi mentali. Riviviamo l’esercizio (Di martedì 3 agosto 2021) Simone Biles ha conquistato la medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense è rientrata in maniera splendida, proprio in chiusura dei Giochi per quanto riguarda la ginnastica artistica. La 24enne si era ritirata durante la finale a squadre di martedì e successivamente aveva rinunciato a tutte le gare a causa degli ormai noti problemi psico-motori. Oggi, però, la dominatrice della Polvere di Magnesio ha deciso di prendere parte alla finale di specialità, di cui è Campionessa del Mondo, ed è salita sul podio con pieno ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)ha conquistato la medaglia didi Tokyo 2021. La statunitense è rientrata in maniera splendida, proprio in chiusura dei Giochi per quanto riguarda la ginnastica artistica. La 24enne si era ritirata durante la finale a squadre di martedì e successivamente aveva rinunciato a tutte le gare a causa degli ormai noti problemi psico-motori. Oggi, però, la dominatrice della Polvere di Magnesio ha deciso di prendere partefinale di specialità, di cui è Campionessa del Mondo, ed è salita sul podio con pieno ...

