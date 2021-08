VIDEO Roma, Spinazzola verso il recupero: che esercizio per l’esterno giallorosso! (Di martedì 3 agosto 2021) esercizio particolare per l'esterno della Roma e della Nazionale italiana, Campione d'Europa ad Euro 2020. Il laterale mancino è alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al tendine d'Achille rimediato nel match contro il Belgio Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021)particolare per l'esterno dellae della Nazionale italiana, Campione d'Europa ad Euro 2020. Il laterale mancino è alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al tendine d'Achille rimediato nel match contro il Belgio

Advertising

CarloCalenda : Come sapete ho sempre valutato le persone e le proposte, senza badare al colore politico. Non conoscevo Enrico… - CarloCalenda : Dopo settimane di riflessione Gualtieri ha fatto proposte sui trasporti. È una buona notizia, ma vediamole. 1-'Sto… - CarloCalenda : Nel 2016 la Regione Lazio ha ricevuto 180 milioni di euro dal Governo per ammodernare e potenziare la Roma-Lido ma… - EMSAL : RT @GiovaniIraniani: Intervento di Ghazal Afshar @ghazal844 alla manifestazione di oggi a Roma contro l’insediamento di Raisi, che avviene… - roma_paoletta : RT @aboubakar_soum: I nostri 16 compagni braccianti, morti 3 anni fa, sono deceduti per mancanza di dignità e sicurezza sul lavoro in una R… -