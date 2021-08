VIDEO Karsten Warholm record del mondo 400 ostacoli! Pazzesco 45 94 alle Olimpiadi | primo uomo sotto i 46”

(Di martedì 3 agosto 2021)ha realizzato il nuovodelsui 400 metri ostacoli in occasione della Finale delledi Tokyo 2021. Il norvegese è stato letteralmente strepitoso in terra nipponica e ha spedito questa disciplina in una nuova dimensione. Il Vichingo è scattato dalla corsia 6, è partito subito forte e ha aggredito le barriere con foga, spinto a dare il massimo perché lo statunitense Rai Benjamin gli stava mettendo pressione all’interno. I due sono spalla a spalla sul rettilineo, lo scandinavo ne ha ancora e piazza l’ultimo affondo decisivo per conquistare la medaglia d’oro. Il tempo che ...

Filip e Jakob, stelle dell'atletica norvegese insieme a Warholm, campione del Mondo e d'Europa