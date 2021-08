VIDEO Italia-Argentina 2-3 volley, Olimpiadi Tokyo: highlights e sintesi (Di martedì 3 agosto 2021) Tanta delusione per l’eliminazione della nazionale Italiana di volley al cospetto dell’Argentina. Un ko inaspettato, soprattutto per la storia che accompagna il nostro sestetto, che arrivava almeno alla semifinale dei Giochi Olimpici dal lontano 1996. Invece i sudamericani hanno saputo essere più cinici quando contava, replicando così il penultimo atto raggiunto nel 1988. Partita in cui si è fatto sentire un vero e proprio buco nella posizione di opposto, con Ivan Zaytsev e Luca Vettori che non sono riusciti ad essere una minaccia costante. A condannare gli azzurri è la serie di battute di Bruno Lima, che dal 10-9 in favore ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Tanta delusione per l’eliminazione della nazionalena dial cospetto dell’. Un ko inaspettato, soprattutto per la storia che accompagna il nostro sestetto, che arrivava almeno alla semifinale dei Giochi Olimpici dal lontano 1996. Invece i sudamericani hanno saputo essere più cinici quando contava, replicando così il penultimo atto raggiunto nel 1988. Partita in cui si è fatto sentire un vero e proprio buco nella posizione di opposto, con Ivan Zaytsev e Luca Vettori che non sono riusciti ad essere una minaccia costante. A condannare gli azzurri è la serie di battute di Bruno Lima, che dal 10-9 in favore ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia Esce Easy di Chantal e Minellono ...prende parte al contest Coca - Cola Future Legend e si qualifica fra i 24 finalisti in Italia, ... Nel 2018 esce il primo video su Youtube in cui remixando " Lambroghini Mercy " di Kanye West, dà vita a "...

Video/ Italia Argentina (2 - 3): highlights. Azzurri eliminati ai quarti! Volley E dire che pure la squadra di Blengini era partita molto bene: pur dopo un set complicato, l'Italia aveva subito chiuso per 25 - 21 il primo parziale. P oi gli azzurri calano e commettono troppi ...

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 75-84) video tv: azzurri ko a testa alta Il Sussidiario.net Tokyo 2020: la sconfitta con la Francia ci consegna una grande squadra (Sportface.it) L’Italia perde 75-84 contro la Francia nei quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo, ma esce a testa alta. APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Foto LIVE Le gare di oggi SPORT ...

VIDEO Italia-Argentina 2-3 volley, Olimpiadi Tokyo: highlights e sintesi Tanta delusione per l'eliminazione della nazionale italiana di volley al cospetto dell'Argentina. Un ko inaspettato, soprattutto per la storia che accompagna il nostro sestetto, che arrivava almeno al ...

