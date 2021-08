VIDEO Bologna | Arnautovic | “Sono qui per un motivo Inter? Lì ho fatto tanti errori”

(Di martedì 3 agosto 2021)si presenta quale nuovo attaccante deldi Sinisa Mihajlovic. Nuova esperienza per l'attaccante austriaco, dopo la sua prima parentesi italiana, nell'di José Mourinho, ben 12 anni fa. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - emergenzavvf : Quarantuno anni fa, alle 10:25 del #2agosto, una bomba esplose nella sala d’aspetto della stazione di #Bologna. Uno… - RaiTre : Nel 1981 per ricordare la Strage di Bologna, Carmelo Bene si nascose nella torre degli Asinelli a Bologna e lesse D… - EmiliaFoti2 : RT @Tg3web: Ancora una volta lavoratori licenziati con un messaggio sul telefonino. Questa volta succede vicino Bologna. Quasi cento gli op… - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Ancora una volta lavoratori licenziati con un messaggio sul telefonino. Questa volta succede vicino Bologna. Quasi cento gli op… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Bologna

il Resto del Carlino

Leggi anche Strage di, l'alibi di Bellini smontato 40 anni dopo dalla ex moglie: 'È lui nei' Il segreto di Stato sulle stragi va tolto, ecco perché Strage diun'interrogazione ...Arnautovic si presenta al: "Ora sono cresciuto, non sono venuto qui in vacanza. Sono qui per vincere qualcosa"Come affermato questa mattina dall'amministratore delegato rossoblù ClaudioFenucci, la prima parte del mercato del Bologna può considerarsi chiusa. Sono arrivati un difensore centrale, ovvero KevinBon ...Martedì, 3 agosto 2021 Home > aiTv > Dopo la Dad torna la socialità: a Bologna si studia al parco Bologna, 3 ago. (askanews) - I tavoli all aperto al posto delle stanze virtuali su internet; i libri e ...