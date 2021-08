Venetico ricorda Viviana e Gioele | il marito | “Vogliamo la verità”

(Di martedì 3 agosto 2021) “Questa sera siamo qui per dire chee giustizia perché quello che ha detto la Procura per noi non esiste”. Sono le parole di Daniele Mondello, ildella deejayParisi e padre del piccolodi 4 anni, morti un anno fa Caronia (Messina). Per l’anniversario della scomparsa die del bimbo, poi ritrovati separatamente a distanza di giorni, Daniele Mondello, ha organizzato alla Villa comunale diuna manifestazione perre la deejay e il bimbo. Nei giorni scorsi, la Procura di Patti, guidata da Angelo ...

Per l'anniversario della scomparsa di Viviana e del bimbo, poi ritrovati separatamente a distanza di giorni, Daniele Mondello, ha organizzato alla Villa comunale diuna manifestazione per ...... dj di origine torinese, ma da anni residente a, esce di casa con il figlio, si allontana ... dice il procuratore, cheil trasporto di Viviana al Pronto soccorso, il 18 marzo 2020, in ...Venetico (Messina), 3 ago. "Questa sera siamo qui per dire che vogliamo verità e giustizia perché quello che ha detto la Procura per noi non esiste". Sono le p ...Daniele Mondello si sfoga sui social: "C'è chi specula sulla mia tragedia, ma non mi intimorisco" Palermo, 3 agosto 2021 - "Raggiungere la verità è difficile e faticoso. A qualcuno piace alimentare pe ...