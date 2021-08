Venetico ricorda Viviana e Gioele, il marito: “Vogliamo la verità” (Di martedì 3 agosto 2021) “Questa sera siamo qui per dire che Vogliamo verità e giustizia perché quello che ha detto la Procura per noi non esiste”. Sono le parole di Daniele Mondello, il marito della deejay Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele di 4 anni, morti un anno fa Caronia (Messina). Per l’anniversario della scomparsa di Viviana e del bimbo, poi ritrovati separatamente a distanza di giorni, Daniele Mondello, ha organizzato alla Villa comunale di Venetico una manifestazione per ricordare la deejay e il bimbo. Nei giorni scorsi, la Procura di Patti, guidata da Angelo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “Questa sera siamo qui per dire chee giustizia perché quello che ha detto la Procura per noi non esiste”. Sono le parole di Daniele Mondello, ildella deejayParisi e padre del piccolodi 4 anni, morti un anno fa Caronia (Messina). Per l’anniversario della scomparsa die del bimbo, poi ritrovati separatamente a distanza di giorni, Daniele Mondello, ha organizzato alla Villa comunale diuna manifestazione perre la deejay e il bimbo. Nei giorni scorsi, la Procura di Patti, guidata da Angelo ...

