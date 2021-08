Vendevano medicinali contro il Covid | la disfunzione erettile e l’interruzione di gravidanza | oscurati 95 siti

(Di martedì 3 agosto 2021) Altro che andare dal medico di base o dallo specialista: basta mettersi davanti al computer, fare una ricerca mettendo qual è il nostro stato di salute, vedere cure e rimedi e… voilà: ecco che magicamente escono fuori una serie diche offrono iche ci porteranno alla guarigione. Senza ricetta, senzalli, senza verificare se quel principio attivo, più che farci stare in ottima forma, ci creerà solo problemi., anche in fase sperimentale,illama anche per ...

Milano, 3 ago. (LaPresse) – Un'operazione dei Nas svolta tra giugno e luglio, ha portato all'oscuramento di 95 siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui q ...In California un gruppo di femministe, vestite come suore, producono e vendono on line prodotti a base di cannabis ...