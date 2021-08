Vaccino anti Covid 19 a Caserta e provincia: open day tutti i giorni (Di martedì 3 agosto 2021) Vaccino anti Covid 19 a Caserta e provincia: a partire da oggi, martedì 3 agosto, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in tutti gli hub della Asl Caserta. A partire dalla giornata di oggi, martedì 3 agosto, i sette centri vaccinali di Caserta e provincia saranno in open day tutti i giorni per incentivare i cittadini Leggi su 2anews (Di martedì 3 agosto 2021)19 a: a partire da oggi, martedì 3 agosto, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione ingli hub della Asl. A partire dalla giornata di oggi, martedì 3 agosto, i sette centri vaccinali disaranno indayper incentivare i cittadini

Advertising

HuffPostItalia : 'Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie'. Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no v… - Adnkronos : La terza dose del #vaccino anti covid di #Pfizer aumenta l'efficacia contro la variante Delta. - EmMicucci : #Coronavirus #Vaccini adolescenti. @Donzelli chiede che non sia dato consenso informato ai genitori da firmare. Chi… - iltelegrafista : Il virologo Guido #Silvestri: 'La terza e la quarta dose di vaccino anti-#Covid19 serviranno e non credo sarà la fi… - alexbottoni : Decreto su scuola e vaccino anti Covid, il governo verso la linea soft: 'Persuasione più che obbligo'… -