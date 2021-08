Vaccini senza ago a Messina, il primo un turista milanese (Di martedì 3 agosto 2021) Parte da Messina, dopo le prime due somministrazioni la scorsa settimana, “la rivoluzione in Europa nel campo delle vaccinazioni senza ago”. “Viste le numerose prenotazioni, anche da fuori città, abbiamo dedicato un intero padiglione in Fiera il 7B per queste particolari somministrazioni. Siamo orgogliosi di essere stati i primi in Europa, dimostrando particolare sensibilità per le persone che soffrono di belonefobia”. A dirlo il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze che ha aggiunto: “Si sfrutta il metodo usato per l’insulina con una siringa senza ago che sfrutta la velocità per inoculare i ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Parte da, dopo le prime due somministrazioni la scorsa settimana, “la rivoluzione in Europa nel campo delle vaccinazioniago”. “Viste le numerose prenotazioni, anche da fuori città, abbiamo dedicato un intero padiglione in Fiera il 7B per queste particolari somministrazioni. Siamo orgogliosi di essere stati i primi in Europa, dimostrando particolare sensibilità per le persone che soffrono di belonefobia”. A dirlo il commissario per l’emergenza Covid 19 diAlberto Firenze che ha aggiunto: “Si sfrutta il metodo usato per l’insulina con una siringaago che sfrutta la velocità per inoculare i ...

Advertising

borghi_claudio : Volete sapere l'ultima di 'pagella politica'? Una sbrodolata di un metro per smentirmi. Aimè, il punto chiave della… - RaiNews : 'Voglio in ogni caso sperare che quei manifestanti rappresentino una minoranza. Perché come si fa a non vaccinarsi… - lucianonobili : 'È una follia paragonare i #vaccini alla Shoah. L’uso distorto della memoria è una vergogna che dura da tempo. Come… - fa39893147 : @6Stars13 @impazientezero @barbarab1974 Appunto hai scritto ciò che vuoi senza prova alcuna. Dinnanzi all'evidenza… - enricodigiacomo : Vaccini: ieri pomeriggio le prime dosi ai prenotati per i vaccini senza ago a Messina – -