Vaccini in Toscana | per i bambini dosi anche in farmacia | come si prenota

Ruffino_Lorenzo : Scarseggiano i vaccini per le prime dosi. Sono sostanzialmente finite le dosi Pfizer in Lombardia, Marche e Veneto… - LocatiM : @GattoSoriano3 @petunianelsole È ovvio che le case farmaceutiche consiglino di usare i propri vaccini. E sì, son d'… - oldblackmagic : @lexter79 @barbarab1974 Con questo ti chiudo definitivamente la bocca su fonti ufficiali e trial… - oldblackmagic : @lexter79 @barbarab1974 Con questo ti chiudo definitivamente la bocca su fonti ufficiali e trial… - barbaduk3 : Noi compriamo #Pfizer perché nn abbiamo più soldi per finanziare #reithera. L’asl Toscana paga 80€ all’ora i medi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Toscana

FIRENZE. L'inizio non è stato dei migliori. Ma, a distanza di due mesi, le farmacie toscane ci riprovano. E questa volta, per la vaccinazione anti-Covid, potranno contare sulle dosi di vaccino prodott ...
Per lo studio del Cnr Lucca quarta in Italia, Firenze ottava. Crescono i ricoveri: alle Scotte riapre la terapia intensiva ...