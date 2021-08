Vaccini anti-Covid, ecco come funziona la siringa senza ago - VIDEO (Di martedì 3 agosto 2021) Messina è stata nei giorni scorsi la prima città in Europa che userà un metodo innovativo per somministrare i Vaccini anti-Covid: la tecnologia, già utilizzata in USA, Australia e India consiste in... Leggi su feedpress.me (Di martedì 3 agosto 2021) Messina è stata nei giorni scorsi la prima città in Europa che userà un metodo innovativo per somministrare i: la tecnologia, già utilizzata in USA, Australia e India consiste in...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo britannico di Boris Johnson si prepara, come largamente anticipato, ad un piano per la somministrazione… - marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - MaurizioFuochi : RT @byoblu: Insieme alla giornalista @fratotolo2 proviamo ad analizzare i potenziali conflitti di interesse che intercorrerebbero tra alcun… - EureosCriss : RT @corra_franco: @pbecchi Manca la volontà politica perchè la Risoluzione n. 2361 vaccini anti-Covid19, del Consiglio europeo, venga rece… -