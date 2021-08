Usare Instagram da PC per caricare foto e pubblicare storie (Di martedì 3 agosto 2021) Instagram è l'applicazione più usata al mondo per pubblicare foto e condividerle online e l'app migliore per seguire la vita privata di vip e celebrità. Rispetto a Facebook Instagram è sempre stata solo un'app per telefoni, tanto che nei primi anni non era nemmeno possibile visualizzare le foto pubblicate dal suo sito web. Oggi la situazione è cambiata ed anche se Instagram rimane un'app per telefono può anche essere utilizzata da un qualsiasi computer, utilizzando alcune app ufficiali per PC e alcuni trucchi pensati proprio per far credere a Instagram di essere in ... Leggi su navigaweb (Di martedì 3 agosto 2021)è l'applicazione più usata al mondo pere condividerle online e l'app migliore per seguire la vita privata di vip e celebrità. Rispetto a Facebookè sempre stata solo un'app per telefoni, tanto che nei primi anni non era nemmeno possibile visualizzare lepubblicate dal suo sito web. Oggi la situazione è cambiata ed anche serimane un'app per telefono può anche essere utilizzata da un qualsiasi computer, utilizzando alcune app ufficiali per PC e alcuni trucchi pensati proprio per far credere adi essere in ...

