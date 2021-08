Usa | procuratore New York | Cuomo ha molestato sessualmente più donne

(Di martedì 3 agosto 2021) Ilgenerale di New, Letitia James, ha annunciato oggi l'esito di un'indagine indipendente sul governatore dello Stato di New, Andrew. Secondo gli indizi emersi e raccolti ...

Ilgenerale di New York, Letitia James, ha annunciato oggi l'esito di un'indagine indipendente sul governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Secondo gli indizi emersi e raccolti in ...New York, 03 ago 18:23 - Il governatore democratico di New York Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne. E' quanto emerso dall'indagine del...(Reuters) - Un'indagine durata cinque mesi ha stabilito che il Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne e violato leggi statali e federali, oltre ad ave ..."L'inchiesta indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne, e così facendo ha violato la legge federale e statale". Così la procuratrice generale di ...