Un'Italia da urlo trascinata da Filippo Ganna fa il record del mondo e vola in finale per l'oro nel ciclismo su pista (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto completato da Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon ha dato spettacolo al Velodromo di Izu Leggi su lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto completato da Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon ha dato spettacolo al Velodromo di Izu

Advertising

LaStampa : Un'Italia da urlo trascinata da Filippo Ganna fa il record del mondo e vola in finale per l'oro nel ciclismo su pis… - PieraBelfanti : Un'Italia da urlo trascinata da Filippo Ganna fa il record del mondo e vola in finale per l'oro nel ciclismo su pis… - sonocancro : possiamo tornare a rio 2016: -Italia 3-2 USA -Ivan lancia scaldabagni dai 9 metri rendendo quella partita LA partit… - bocacheiadevida : @oilbasil @anyafiles the miniaturist!! è una miniserie di tipo due episodi ma è impossibile vederla in italia urlo - TheCalippOne : @God1sBack_ 'Lautaro Urlo di Munch Sanchez attacco migliore in Italia, DON BEPPE' -