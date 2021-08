Uncinetto antistress: un passatempo che ha portato bene alle Olimpiadi (Di martedì 3 agosto 2021) Il campione di tuffi sincro Tom Daley ha portato alle Olimpiadi la sua passione per l'Uncinetto, hobby che è molto di più che lavorare fili colorati. Dall'alleviare lo stress a stimolare la creatività, è un toccasana per la salute mentale e fisica Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 agosto 2021) Il campione di tuffi sincro Tom Daley hala sua passione per l', hobby che è molto di più che lavorare fili colorati. Dall'viare lo stress a stimolare la creatività, è un toccasana per la salute mentale e fisica

frasigno66 : Ecco, adesso che non venga fuori che anche Jacobs ha come hobby antistress l'uncinetto e Tamberi in realtà la dichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uncinetto antistress Fare l’uncinetto come il campione olimpico Tom Daley? Fa bene a corpo e spirito il Giornale Borse all’uncinetto, il trend dell’estate 2021 per sentirsi in vacanza anche in città La pandemia ha riacceso in molti la passione per il lavoro all’uncinetto e il crochet è diventato subito la tendenza dell’estate 2021 ...

