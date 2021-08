Una Vita, trama 3 agosto: la strategia di Genoveva (Di martedì 3 agosto 2021) Le strategie e le macchinazioni di Genoveva Salmeron continueranno ad animare le puntate di Una Vita, come rivela la trama della soap opera di Canale 5 di oggi, martedì 3 agosto. La dark lady sta vedendo che il commissario Mendez non si fida di lei e che potrebbe arrivare a scoprire la verità sull'omicidio di Marcia. Il poliziotto, infatti, continuerà ad indagare nel quartiere alla ricerca di indizi preziosi per incastrare il colpevole. Intanto, tra José e Bellita ci sarà un colloquio chiarificatore durante il quale il Dominguez racconterà alla moglie della sua relazione con Rocio da cui è nato Julio. Bellita ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 3 agosto 2021) Le strategie e le macchinazioni diSalmeron continueranno ad animare le puntate di Una, come rivela ladella soap opera di Canale 5 di oggi, martedì 3. La dark lady sta vedendo che il commissario Mendez non si fida di lei e che potrebbe arrivare a scoprire la verità sull'omicidio di Marcia. Il poliziotto, infatti, continuerà ad indagare nel quartiere alla ricerca di indizi preziosi per incastrare il colpevole. Intanto, tra José e Bellita ci sarà un colloquio chiarificatore durante il quale il Dominguez racconterà alla moglie della sua relazione con Rocio da cui è nato Julio. Bellita ...

