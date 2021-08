Una Vita, anticipazioni oggi 3 agosto: Genoveva cerca di manipolare Mendez (Di martedì 3 agosto 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 3 agosto 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Cesareo dice a Mendez che prima di trovare il cadavere della povera Marcia nel parco ha visto una ddonna che si aggirava nei dintorni: sembrava Genoveva. L’ispettore va a parlare con la Salmeron che prova a far ricadere la colpa su Cesareo. Felipe ha accusato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021)“Una”, puntata del 32021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Cesareo dice ache prima di trovare il cadavere della povera Marcia nel parco ha visto una ddonna che si aggirava nei dintorni: sembrava. L’ispettore va a parlare con la Salmeron che prova a far ricadere la colpa su Cesareo. Felipe ha accusato Articolo completo: dal blog SoloDonna

