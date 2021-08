Un Posto al Sole, anticipazioni del 4 agosto: la decisione di Vittorio (Di martedì 3 agosto 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 4 agosto. Per Vittorio è arrivato il momento di decidere: lasciar andare Speranza o trattenerla a Napoli? Il colloquio tra Vittorio e Speranza (via screenshot)Nelle ultime puntata della serie tv napoletana abbiamo assistito agli sviluppi dell’intreccio amoroso tra Speranza, Vittorio e Samuel. Il figlio di Guido non è in cerca di una storia seria, ma la nipote di Mariella non ha occhi che per lui. In mezzo, ovviamente, c’è l’aiuto cuoco di caffè Vulcano che, purtroppo per lui, stravede per Speranza. Intanto, a Palazzo Palladini torna ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021)Unalpuntata 4. Perè arrivato il momento di decidere: lasciar andare Speranza o trattenerla a Napoli? Il colloquio trae Speranza (via screenshot)Nelle ultime puntata della serie tv napoletana abbiamo assistito agli sviluppi dell’intreccio amoroso tra Speranza,e Samuel. Il figlio di Guido non è in cerca di una storia seria, ma la nipote di Mariella non ha occhi che per lui. In mezzo, ovviamente, c’è l’aiuto cuoco di caffè Vulcano che, purtroppo per lui, stravede per Speranza. Intanto, a Palazzo Palladini torna ...

