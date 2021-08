Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Teramo, risolto il contratto di Simone Minelli - teramonews_c : Comunicato ufficiale - Il contratto di #Minelli con il #Teramo che prevedeva la sua permanenza fino al 2022 è stato rescisso. - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Teramo: panchina a Guidi: Ufficiale: i biancorossi hanno scelto il tecnico ex Casertana, And… - ILOVEPACALCIO : Teramo, UFFICIALE: Guidi è il nuovo tecnico - Ilovepalermocalcio - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Teramo, ufficiale #Guidi. #VirtusFrancavilla, arriva #Ingrosso dall'#Imolese. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Teramo

Basketmarche.it

... la stipula dell'atto di fusione avverrà a fine settembre per poi procedere allo start, ... provincia di, e quella de L'Aquila. Ancora per quel che concerne la copertura territoriale, ...... la stipula dell'atto di fusione avverrà a fine settembre per poi procedere allo start, ... provincia di, e quella de L'Aquila. Ancora per quel che concerne la copertura territoriale, ...Con una nota sul proprio sito ufficiale S.S. Teramo Calcio rende noto di aver risolto in mattinata il rapporto di lavoro in essere fino al 30 giugno 2022 con il ...Prima designazione stagionale per i rossoverdi in una gara ufficiale, alla prima di Coppa Italia dirige Baroni. Ternana-Avellino si avvicina e arriva la designazione arbitrale per la gara valevole per ...