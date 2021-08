Ufficiale: Cosenza riammesso in Serie B. Il comunicato (Di martedì 3 agosto 2021) Il Cosenza è ufficialmente riamesso alla prossima Serie B al posto del Chievo, era stato bocciato in giornata il ricorso al TAR del Lazio dei clivensi. Lo ha annunciato la Federcalcio con un comunicato Ufficiale apparso sul proprio sito. “Il Presidente Federale – preso atto della non ammissione della società A.C. Chievo Verona S.r.l. al Campionato Serie B 2021/2022; – preso atto che le società Cosenza Calcio S.r.l. e A.C. Reggiana 1919 S.r.l. hanno presentato domanda di riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022, nel termine prescritto dal ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Ilè ufficialmente riamesso alla prossimaB al posto del Chievo, era stato bocciato in giornata il ricorso al TAR del Lazio dei clivensi. Lo ha annunciato la Federcalcio con unapparso sul proprio sito. “Il Presidente Federale – preso atto della non ammissione della società A.C. Chievo Verona S.r.l. al CampionatoB 2021/2022; – preso atto che le societàCalcio S.r.l. e A.C. Reggiana 1919 S.r.l. hanno presentato domanda di riammissione al Campionato diB 2021/2022, nel termine prescritto dal ...

Advertising

danieletrecca : RT @SerieBNewsCom: +++ ULTIM'ORA +++ #Cosenza: ora è UFFICIALE la riammissione in #SerieB! ???? - CalcioNapoli24 : - SerieBNewsCom : ????#Cosenza, UFFICIALE la riammissione in #SerieB La nota del club?????? - sportface2016 : #Cosenza riammesso in #SerieB: è ufficiale - VerFilippo : È arrivata la nota ufficiale della FIGC: Cosenza in B, Chievo escluso e tesserati svincolati -