UFC, Marvin Vettori sfiderà Paulo Costa il 23 ottobre: “Pronto alla guerra” (FOTO) (Di martedì 3 agosto 2021) Obiettivo: ripartire. Dopo la sconfitta contro Israel Adesanya nel match per il titolo dei pesi medi, Marvin Vettori guarda avanti e ‘ufficializza’ il suo prossimo match: il 23 ottobre contro Paulo Costa, numero 2 del Ranking dei pesi medi e reduce proprio come l’italiano dalla sconfitta contro Adesanya. Per entrambi sarà l’occasione per lasciarsi la delusione alle spalle e ripartire verso la scalata al titolo. Peraltro, il match tra Costa e Vettori era già nell’aria da tempo. Marvin, dopo la vittoria contro Hermansson ad ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Obiettivo: ripartire. Dopo la sconfitta contro Israel Adesanya nel match per il titolo dei pesi medi,guarda avanti e ‘ufficializza’ il suo prossimo match: il 23contro, numero 2 del Ranking dei pesi medi e reduce proprio come l’italiano dsconfitta contro Adesanya. Per entrambi sarà l’occasione per lasciarsi la delusione alle spalle e ripartire verso la scalata al titolo. Peraltro, il match traera già nell’aria da tempo., dopo la vittoria contro Hermansson ad ...

