Ucraina, trovato morto il capo di una ong per rifugiati bielorussi: “È omicidio mascherato”. Era scomparso da oltre ventiquattr’ore (Di martedì 3 agosto 2021) È stato trovato morto in Ucraina Vitaly Shishov, il capo della Belarusian House in Ukraine (Bdu), un’ong che aiuta i bielorussi fuggiti nel Paese a trovare una sistemazione e un lavoro, punto di riferimento della diaspora. Il suo cadavere era impiccato a un albero in un parco nei pressi di casa sua, a Kiev. “La polizia Ucraina – scrive in un tweet il giornalista Tadeusz Giczan – ha aperto un’indagine per omicidio premeditato: sono convinti che sia un omicidio mascherato da suicidio”. Shishov era scomparso da ore: sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) È statoinVitaly Shishov, ildella Belarusian House in Ukraine (Bdu), un’ong che aiuta ifuggiti nel Paese a trovare una sistemazione e un lavoro, punto di riferimento della diaspora. Il suo cadavere era impiccato a un albero in un parco nei pressi di casa sua, a Kiev. “La polizia– scrive in un tweet il giornalista Tadeusz Giczan – ha aperto un’indagine perpremeditato: sono convinti che sia unda suicidio”. Shishov erada ore: sempre ...

Bielorussia: trovato morto a Kiev attivista Vitaly Shishov, risultava scomparso da ieri
Kiev, 03 ago 09:03 - L'attivista bielorusso Vitaly Shishov, scomparso ieri, è stato trovato morto in un parco a Kiev. È quanto riferito dalla polizia ucraina, secondo cui ieri la scomparsa di Shishov è stata denunciata ieri dal suo compagno, che aveva segnalato il mancato ritorno ...

Ucraina, trovato morto il capo di una ong per rifugiati bielorussi: "È omicidio mascherato"

Bielorussia, trovato morto a Kiev attivista disperso. S'indaga per omicidio
Guidava un'ong che aiutava i suoi compatrioti rifugiati in Ucraina per fuggire alla repressione di Lukashenko. Disperso dopo essere andato a fare jogging, ...

