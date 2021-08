Ucraina, ritrovato impiccato l'attivista Vitaly Shishov (era scomparso ieri): la polizia indaga per omicidio (Di martedì 3 agosto 2021) È stato trovato morto in Ucrania l'attivista bielorussio di cui non si avevano notizie da ieri. Vitaly Shyshiu, o Shishov, era a capo di una Ong che aiuta gli oppositori del regime di... Leggi su ilmattino (Di martedì 3 agosto 2021) È stato trovato morto in Ucrania l'bielorussio di cui non si avevano notizie daShyshiu, o, era a capo di una Ong che aiuta gli oppositori del regime di...

