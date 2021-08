Tutti in piedi per Simone Biles: bronzo alla trave per l’ultima gara a Tokyo – Il video (Di martedì 3 agosto 2021) Finisce con un lieto fine l’avventura ai Giochi di Tokyo 2020 di Simon Biles. La ginnasta statunitense più vincente della storia della disciplina, dà l’arrivederci al Giappone conquistando una medaglia di bronzo alla trave. A precederla sul podio, la cinese Guan Chenchen, oro, e la connazionale Tang Xijing al secondo posto. Il risultato assume un’importanza speciale anche per il percorso della 24enne texana in queste Olimpiadi. Biles si era ritirata da tutte le altre prove dove avrebbe dovuto gareggiare per problemi di salute legate alla sua condizione psicologica. ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Finisce con un lieto fine l’avventura ai Giochi di2020 di Simon. La ginnasta statunitense più vincente della storia della disciplina, dà l’arrivederci al Giappone conquistando una medaglia di. A precederla sul podio, la cinese Guan Chenchen, oro, e la connazionale Tang Xijing al secondo posto. Il risultato assume un’importanza speciale anche per il percorso della 24enne texana in queste Olimpiadi.si era ritirata da tutte le altre prove dove avrebbe dovuto gareggiare per problemi di salute legatesua condizione psicologica. ...

