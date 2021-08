Tutino - Parma, trattativa quasi saltata: accordo con il Napoli non trovato (Di martedì 3 agosto 2021) Tuttavia, il quotidiano Tuttosport riporta una brusca frenata nell'affare. A quanto pare tra Napoli ...SUL Napoli CLICCA QUI UFFICIALE " Il Napoli sarà a Castel di Sangro dal 5 agosto (forzazzurri.net)... Leggi su forzazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Tuttavia, il quotidiano Tuttosport riporta una brusca frenata nell'affare. A quanto pare tra...SULCLICCA QUI UFFICIALE " Ilsarà a Castel di Sangro dal 5 agosto (forzazzurri.net)...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | In serata è previsto un incontro tra il @1913parmacalcio e il @sscnapoli: si parlerà di #Tutino. I… - RaffaeleDeSa : RT @Napoli_Report: #Tutino al #Parma in via di definizione: incontro con il #Napoli per definire tutto. @SkySport - luckyspallett1 : Forza Parma è stato già detto? #Tutino #KyleJKrause - LuigiLiccardo6 : RT @TheNapoliZone: ????|Nella serata di oggi appuntamento in programma fra #Napoli e #Parma per chiudere Gennaro #Tutino. | @SkySport - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: #Tutino al #Parma in via di definizione: incontro con il #Napoli per definire tutto. @SkySport -