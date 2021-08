Tutino, Luperto e Ounas: il punto sulle cessioni del Napoli (Di martedì 3 agosto 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol' su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato. Tra i vari temi trattati, un focus sulle probabili cessioni in casa azzura. Di seguito quanto evidenziato: “Tutino? C'è stato un vertice tra il ds Parma e quello del Napoli. Il giocatore ha già l’accordo con il Parma che però non lo sta trovando con il Napoli. La richiesta è di 7,5 milioni, che però può calare nel caso sia inserita una percentuale molto alta sulla eventuale futura rivendita. Il Parma si è spinto fino a 5,5 milioni bonus inclusi, più una ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol' su Radio Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato. Tra i vari temi trattati, un focusprobabiliin casa azzura. Di seguito quanto evidenziato: “? C'è stato un vertice tra il ds Parma e quello del. Il giocatore ha già l’accordo con il Parma che però non lo sta trovando con il. La richiesta è di 7,5 milioni, che però può calare nel caso sia inserita una percentuale molto alta sulla eventuale futura rivendita. Il Parma si è spinto fino a 5,5 milioni bonus inclusi, più una ...

Advertising

Spazio_Napoli : Tutino, Luperto e Ounas: il punto sulle cessioni del Napoli - mzilla03 : Tempo 3/4 giorni che vanno via contini/luperto/ciciretti/florocoso/tutino e poi tutto su emerson che entro il 10 sarà a Castel Di Sangro - Alby030303 : @Torrenapoli1 Io darei luperto all'Empoli in cambio di Parisi ed uno a sinistra lo prendiamo poi venderei Elmas e p… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Offerta importante del Parma per Tutino, due club su Maksimovic, il Napoli parte da una base di 25… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Offerta importante del Parma per Tutino, due club su Maksimovic, il Napoli parte da una base di 25… -