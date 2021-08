Treviolo-Paladina | la Provincia replica al sindaco di San Pellegrino | “Accuse false e gratuite”

(Di martedì 3 agosto 2021) Lacontinua a far discutere. A distanza di pochi giorni, ladi Bergamoaldi SanTerme, Vittorio Milesi, che in una lettera definiva “fallimentare e inconcludente” la gestione dell’iter per il completamento del terzo lotto della tangenziale sud, accusando l’Ente di “disinteresse e superficialità” nei confronti di chi abita nelle valli Brembana e Imagna. Quella che pubblichiamo integralmente di seguito è la risposta della, a firma del presidente Gianfranco Gafforelli. Ladi Gafforelli ...

Il primo tratto di 3,3 chilometri, dallo svincolo dell'Asse interurbano a Curno al centro commerciale di Mozzo, è concluso. Per gli ultimi 1,7 chilometri della, che scenderanno in trincea a Valbrembo, invece, si dovrà aspettare fino a febbraio dell'anno prossimo . I tempi per la chiusura del cantiere, completato al 70% , si allungano di ..."Un leggero allungamento dei tempi rispetto al termine di fine 2021 - spiegano dalla Provincia di Bergamo - a causa della necessità di una perizia di variante che prevederà una migliore sistemazione ...Il primo cittadino di San Pellegrino sul completamento della progettazione definitiva del terzo lotto della tangenziale sud: “Aumento spropositato dei costi di realizzazione. Dalla Provincia approssim ...Sopralluogo sul cantiere del tratto «Treviolo – Paladina» della Tangenziale Sud di Bergamo, il cantiere è completato per circa il 70% e la sua conclusione è prevista per febbraio 2022. Sopralluogo sul ...