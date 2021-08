Travolto da un furgone mentre passeggia | muore dopo 4 mesi e mezzo di agonia

Advertising

gobboisback : RT @Gabri_Juventus: ?? È morto Noah Gesser, giovane talento dell'Ajax travolto da un furgone insieme a suo fratello nella notte tra venerdì… - barman_73 : RT @Gabri_Juventus: ?? È morto Noah Gesser, giovane talento dell'Ajax travolto da un furgone insieme a suo fratello nella notte tra venerdì… - MeneghiniGaetan : RT @Gabri_Juventus: ?? È morto Noah Gesser, giovane talento dell'Ajax travolto da un furgone insieme a suo fratello nella notte tra venerdì… - Vlostissimo : RT @Gabri_Juventus: ?? È morto Noah Gesser, giovane talento dell'Ajax travolto da un furgone insieme a suo fratello nella notte tra venerdì… - Gabri_Juventus : ?? È morto Noah Gesser, giovane talento dell'Ajax travolto da un furgone insieme a suo fratello nella notte tra vene… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto furgone

TrevisoToday

Venerdì 30 luglio è mancato all'affetto dei suoi cari Donato Ammaturo, 55enne originario di Napoli ma da anni residente nella Marca. La mattina del 15 marzo scorso, poco dopo le 6, unlo aveva investito mentre stava passeggiando in Via Capitello a Istrana. Da quel giorno per Ammaturo era iniziato un calvario da cui non è più riuscito a riprendersi. A piangerlo oggi la ...Si dovrà difendere da questa accusa - un atto formale obbligato - il lavoratore alla guida di undi surgelati che venerdì scorso poco dopo le 12 a Ponte Valleceppi haun 11enne, ...Ieri mattina un 55enne tedesco, Ivo Eick, è stato violentemente tamponato da una Panda; poco prima altro schianto all’incrocio con l’Adriatica ...Oggi a Orosei le esequie dell’assistente della Polstrada travolto e ucciso in servizio mentre soccorreva degli automobilisti ...