Tragedia in centro a Benevento | uomo ritrovato senza vita nella sua abitazione

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonelstorico di, in via Giuseppe Verdi, uno dei vicoli di Corso Garibaldi. Un 56enne è statostanza da bagno della sua, probabilmente stroncato da un malore. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e una squadra della polizia di Stato. Stando a quanto si apprende, l’viveva da solo. L'articolo ...

Una nuova tragedia sui luoghi di lavoro dopo il caso delle 22 enne Luana D'Orazio, morta a maggio a Prato stritolata dagli ingranaggi di un macchinario. Ieri è toccato a un'altra operaia, Laila El Har ... Il trentaduenne del posto era in compagnia di un'amica e sembra avesse bevuto: ha perso la vita in pochi istanti ...