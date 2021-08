Tra il 2010 e il 2020 in crescita il tasso di sopravvivenza delle imprese bergamasche (Di martedì 3 agosto 2021) Bergamo. A Bergamo le iscrizioni di imprese tra il 2010 e il 2020 hanno registrato un andamento decrescente, tendenza che si è rafforzata nell’ultimo anno, in cui le iscrizioni sono calate del 20% rispetto all’anno prima. Anche le cessazioni, che pure negli anni 2010-2019 mostravano una tendenza all’aumento, hanno subito una decisa flessione nel 2020, dell’ordine del 18%. Questo fa sì che il tasso di natalità abbia subito un calo tra il 2010 e il 2020, attestandosi al 4,6% nell’ultimo anno, e lo stesso vale per il tasso di mortalità, che ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 agosto 2021) Bergamo. A Bergamo le iscrizioni ditra ile ilhanno registrato un andamento decrescente, tendenza che si è rafforzata nell’ultimo anno, in cui le iscrizioni sono calate del 20% rispetto all’anno prima. Anche le cessazioni, che pure negli anni-2019 mostravano una tendenza all’aumento, hanno subito una decisa flessione nel, dell’ordine del 18%. Questo fa sì che ildi natalità abbia subito un calo tra ile il, attestandosi al 4,6% nell’ultimo anno, e lo stesso vale per ildi mortalità, che ...

