Tottenham, Kane salta gli allenamenti per il secondo giorno di fila (Di martedì 3 agosto 2021) LONDRA (REGNO UNITO) - secondo quanto riportato da " Sky Sports Uk " a nche oggi, come ieri, Harry Kane non si è presentato per gli allenamenti precampionato del Tottenham . I media inglesi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) LONDRA (REGNO UNITO) -quanto riportato da " Sky Sports Uk " a nche oggi, come ieri, Harrynon si è presentato per gliprecampionato del. I media inglesi ...

Advertising

Luca__Ky : @il_Malpensante @FBiasin Vedrai fra poco se hanno rifiutato 120 mln. Se vuoi crederci va bene. Il Tottenham sta pas… - sportli26181512 : Tottenham, Kane salta gli allenamenti per il secondo giorno di fila: L'attaccante della nazionale inglese ha riferi… - sportface2016 : #Tottenham, #Kane nuovamente assente dagli allenamenti: multa in arrivo - SaintLudovico : @merocosimo24 @FBiasin Si ma Kane è protagonista in premier da anni e il Tottenham ha una proprietà solida. Lukaku… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Continua il caso Harry #Kane: non si presenta tra le fila del #Tottenham, su di lui continua a esserci l'interesse del #… -