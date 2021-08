Torino, Belotti e Singo in gruppo. Terapie per Bremer. Il report (Di martedì 3 agosto 2021) Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, con una sessione pomeridiana. Dopo l’attivazione muscolare, Ivan Juric ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. In gruppo con i compagni anche Andrea Belotti e Wilfried Singo, rientrati a Torino dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Per quanto concerne il bollettino medico, Terapie per Bremer, programma personalizzato per Baselli e Kone. I granata riprenderanno la preparazione domani: in calendario una seduta di allenamento. A riportarlo è il sito ufficiale del ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Ripresa della preparazione per il, al Filadelfia, con una sessione pomeridiana. Dopo l’attivazione muscolare, Ivan Juric ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Incon i compagni anche Andreae Wilfried, rientrati adopo gli impegni con le rispettive nazionali. Per quanto concerne il bollettino medico,per, programma personalizzato per Baselli e Kone. I granata riprenderanno la preparazione domani: in calendario una seduta di allenamento. A riportarlo è il sito ufficiale del ...

