Tokyo | oro per Tita e Banti nella vela | è il primo in questa disciplina olimpica da 21 anni

(Di martedì 3 agosto 2021) Arriva la medaglia d’oro per laazzurra a2020. Ruggeroe Caterina Mariannadel catamarano misto foiling Nacra 17, hanno concluso la serie di 12 prove di qualifica confermandosi sempre in testa ed estendendo il vantaggio ogni giorno.medal race è bastato un sesto posto per chiudere con la medaglia d’oro al collo. E’ la prima medagliaper laitaliana, 13dopo le due conquistate a Pechino 2008 (Qingdao) e sono 21dall’ultima medaglia d’oro ...

Alle Olimpiadi di2020 Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'nella classe mista Nacra 17 della vela . Gli azzurri hanno chiusola Medal Race al sesto posto. Per l'Italia è la quinta medaglia ...Tredici anni dopo l'ultima medaglia, la vela azzurra torna in Italia dalle Olimpiadi con una medaglia d'. Aci ha pensato la coppia Tita - Banti nella classe del catamarano misto foiling Nacra 17 dopo le due medaglie di Pechino nel 2008 (il secondo posto di Alessandra Sensini nei Windsurf e il ...TOKYO (Giappone) - Magnifico oro per la vela italiana a Tokyo 2020: Ruggero Tita e Caterina Banti si sono imposti nella classe Nacra 17, riportando il titolo olimpico alla nostra vela a 21 anni di ...Buone notizie dall'atletica grazie ad Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje. Podio sicuro nel Nacra 17. Mattina senza medaglie per l'Italia ai ...