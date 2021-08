Tokyo, l’atletica sogna ancora: l’azzurro Weir in finale del peso. Fuori dai Giochi basket e volley. Il medagliere dell’Italia a quota 29 (Di martedì 3 agosto 2021) Giornata d’oro per la vela Nacra 17 con la coppia Banti-Tita, grazie alla loro vittoria nella finale di specialità ai Giochi di Tokyo 2020. Un’altra medaglia, almeno d’argento, arriverà domani grazie all’eccezionale prestazione azzurra del ciclismo su pista: nell’inseguimento a squadre l’Italia sigla il nuovo record del mondo, accedendo in finale. Fuori dai Giochi l’Italvolley dei ragazzi di Chicco Blengini, sconfitti dall’Argentina, e gli Azzurri del basket. Ma l’atletica italiana fa ancora sperare: ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Giornata d’oro per la vela Nacra 17 con la coppia Banti-Tita, grazie alla loro vittoria nelladi specialità aidi2020. Un’altra medaglia, almeno d’argento, arriverà domani grazie all’eccezionale prestazione azzurra del ciclismo su pista: nell’inseguimento a squadre l’Italia sigla il nuovo record del mondo, accedendo indail’Italdei ragazzi di Chicco Blengini, sconfitti dall’Argentina, e gli Azzurri del. Maitaliana fasperare: ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Eurosport_IT : Un momento da vivere senza troppa fretta! ?? Marcell Jacobs è nella storia: è il primo italiano a vincere la medagl… - Eurosport_IT : Quanto vola in alto questa medaglia! ?? Gianmarco Tamberi è oro nel salto in alto e fa la storia! ?????? Rivivi l'im… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Athletics È #Duplantis-show, lo svedese sfiora il record mondiale nel salto con l'asta - MarcoTerrenato : @Tokyo2020, ??medaglia d’oro nella Vela del #Nacra17, #RuggeroTita e #CaterinaBanti!, Ciclismo con il quartetto dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo l’atletica Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: getto del peso, Weir è in finale! Il Sussidiario.net