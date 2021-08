Tokyo, inseguimento: domani l'Italia si gioca l'oro, nel quartetto il miranese Lamon (Di martedì 3 agosto 2021) Un record del mondo sensazionale, a una velocità che ha sfiorato i 70 chilometri orari: il quartetto Italiano del ciclismo su pista si prende la finalissima di domani. Filippo Ganna lo traina con un ... Leggi su veneziatoday (Di martedì 3 agosto 2021) Un record del mondo sensazionale, a una velocità che ha sfiorato i 70 chilometri orari: ilno del ciclismo su pista si prende la finalissima di. Filippo Ganna lo traina con un ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : E ora andiamoci a prendere l'orooooo! ???????? Appuntamento mercoledì 4 Agosto alle 11:06 ? #HomeOfTheOlympics |… - repubblica : Olimpiadi, ciclismo su pista: l'Italia uomini fa il record nel mondo nell'inseguimento a squadre e va in finale per… - icittadini : Tokyo, altra medaglia sicura per l’Italia: azzurri in finale (con record del mondo) nell’inseguimento a squadre di… - chiccaditarant1 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla finale… -