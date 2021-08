Tokyo, altra medaglia sicura per l’Italia: azzurri in finale (con record del mondo) nell’inseguimento a squadre di ciclismo (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo l’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela arriva un’altra medaglia sicura per l’Italia. All’Izu Velodrome gli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno battuto la Nuova Zelanda in rimonta, con il tempo di 3.42.307 nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista maschile, facendo segnare il nuovo record del mondo e qualificandosi alla finale per l’oro di domani (18.06 ora locale, le 11.06 italiane) contro la vincente della sfida tra Danimarca e Gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo l’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela arriva un’per. All’Izu Velodrome gliSimone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno battuto la Nuova Zelanda in rimonta, con il tempo di 3.42.307disu pista maschile, facendo segnare il nuovodele qualificandosi allaper l’oro di domani (18.06 ora locale, le 11.06 italiane) contro la vincente della sfida tra Danimarca e Gran ...

