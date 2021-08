Tokyo 2020, Warholm da record: “Il momento più importante della mia vita” (Di martedì 3 agosto 2021) Karsten Warholm riscrive le regole e la storia dei 400 metri ostacoli. Abbattuto letteralmente il precedente primato nella finale che gli ha permesso di vincere la medaglia d’oro a Tokyo 2020: “Questa è una cosa folle, è di gran lunga il momento più importante della mia vita, mi sono allenato come un maniaco. Ieri sera ho fatto fatica ad addormentarmi perché avevo una sensazione speciale dentro di me, come quella che avevo a sei anni la vigilia di Natale. Non pensavo di averla quando invecchi e invece l’ho avuta. Ero così concentrato sull’ottenere l’ultima medaglia ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Karstenriscrive le regole e la storia dei 400 metri ostacoli. Abbattuto letteralmente il precedente primato nella finale che gli ha permesso di vincere la medaglia d’oro a: “Questa è una cosa folle, è di gran lunga ilpiùmia, mi sono allenato come un maniaco. Ieri sera ho fatto fatica ad addormentarmi perché avevo una sensazione speciale dentro di me, come quella che avevo a sei anni la vigilia di Natale. Non pensavo di averla quando invecchi e invece l’ho avuta. Ero così concentrato sull’ottenere l’ultima medaglia ...

