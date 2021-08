Tokyo 2020, volley maschile: il Brasile non sbaglia, eliminato ai quarti il Giappone (Di martedì 3 agosto 2021) I campioni olimpici in carica di volley maschile del Brasile proseguono il loro cammino a Tokyo 2020. Rispettati i pronostici contro i padroni di casa del Giappone, battuti in tre set: 25-20, 25-22, 25-20 i punteggi dei parziali a favore della nazionale verdeoro, che archivia la pratica in un’ora e mezza di gioco e raggiunge la Russia (ROC) in semifinale. Si tratterà di una rivincita del secco 3-0 incassato dal Brasile durante la fase a gironi, chiusa da seconda classificata proprio alle spalle della Russia. Top scorer di giornata Leal con 15 punti, seguito da Lucarelli a ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) I campioni olimpici in carica didelproseguono il loro cammino a. Rispettati i pronostici contro i padroni di casa del, battuti in tre set: 25-20, 25-22, 25-20 i punteggi dei parziali a favore della nazionale verdeoro, che archivia la pratica in un’ora e mezza di gioco e raggiunge la Russia (ROC) in semifinale. Si tratterà di una rivincita del secco 3-0 incassato daldurante la fase a gironi, chiusa da seconda classificata proprio alle spalle della Russia. Top scorer di giornata Leal con 15 punti, seguito da Lucarelli a ...

