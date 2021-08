(Di martedì 3 agosto 2021) “Mi dispiace tanto, Italia. Non ce l’ho fatta”. Ousmany, pilastro delladi pvolo, a 36 anni dàmaglia azzurra dopo il k.o. contro l’Argentina nei quarti di finale del torneo di. “Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta … ! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia . E stato un onore vestire questi colori , ma è arrivato il momento di dire addiomaglia azzurra !!!! Un grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche...

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - zazoomblog : Tokyo 2020 volley Juantorena e l’addio alla Nazionale: il messaggio - #Tokyo #volley #Juantorena #l’addio - fanpage : Ecco tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (in aggiornamento) #Tokyo2020 -

Zane Weir ha staccato il biglietto per la finale del getto del peso ai Giochi Olimpici dicon 21.25 metri, record personale e quinta misura complessiva. Eliminati Leonardo Fabbri (20.80) e Nick Ponzio (20.28).Sarà Spagna Brasile la finale delle Olimpiadi di: data e orario dell'ultimo match Spagna e Brasile si contenderanno la medaglia d'oro alle Olimpiadi di. Il match andrà in scena il prossimo 7 agosto alle ore 13.30 italiane, ...Scommesse Giochi Olimpici: quote, analisi, statistiche, curiosità e free pick sul Ciclismo su Pista del 4 agosto 2021.