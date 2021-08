Tokyo 2020, Varnier: “Nicolai e Lupo non devono fare passi falsi, contro il Qatar serve lucidità” (Di martedì 3 agosto 2021) Nella giornata di domani alle ore 15:00 Daniele Lupo e Paolo Nicolai affronteranno la coppia del Qatar composta da Cherif e Ahmed nel match valevole per i quarti di finale del torneo maschile di beach volley ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il commissario tecnico azzurro, Matteo Varnier, alla vigilia della sfida, ha analizzato le qualità degli avversari: “Ci troveremo di fronte la coppia che occupa il primo posto nel ranking mondiale e già questo rende l’idea del livello di Cherif-Ahmed. Non dovremo commettere passi falsi e soprattutto essere lucidi e ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Nella giornata di domani alle ore 15:00 Danielee Paoloaffronteranno la coppia delcomposta da Cherif e Ahmed nel match valevole per i quarti di finale del torneo maschile di beach volley ai Giochi Olimpici di. Il commissario tecnico azzurro, Matteo, alla vigilia della sfida, ha analizzato le qualità degli avversari: “Ci troveremo di fronte la coppia che occupa il primo posto nel ranking mondiale e già questo rende l’idea del livello di Cherif-Ahmed. Non dovremo commetteree soprattutto essere lucidi e ...

