Tokyo 2020: Tita-Banti è il primo oro 'misto' per l'Italia ai Giochi (Di martedì 3 agosto 2021) Ruggero Tita e Caterina Banti vincono l'oro nella classe Nacra 17 della vela. È una medaglia storica: si tratta infatti del primo oro olimpico 'misto', cioè di un team formato da uomini e donne, vinto dall'Italia alle Olimpiadi. In precedenza l'Italia aveva conquistato un argento a Mosca 1980 nel concorso completo dell'equitazione. Per quanto riguarda Tita è anche il primo oro olimpico vinto da un atleta della provincia di Trento nei Giochi estivi. "Siamo stati super coordinati e super sincronizzati", dichiara la coppia.

