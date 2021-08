Tokyo 2020 | Tamberi torna in Italia | “Ho scritto una storia meravigliosa dopo anni terribili”

(Di martedì 3 agosto 2021) “Ho la squadra più bella del mondo, il mio è uno sport individuale, ma fatto da squadra e non potevamo perdere. Quando è finita la gara ero convinto che sarei stato veramente felice, ma non pensavo così tanto, è stato un privilegio immenso provare una gioia simile, auguro a chiunque di provare queste emozioni nella vita. Sono veramente fortunato, mi sento di averuna delle parti più belle delladello sport, esserne il protagonista mi riempie il cuore di gioia, mi sento davvero fortunato ad aver vissuto unadel genere”. E’ una gioia incontenibile quella di Gianmarcoanche...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - DONADEPLA : RT @Eurosport_IT: SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi l'arge… - Mediagol : Tokyo 2020, la finale sarà Spagna-Brasile: Asensio non sta nella pelle -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Dopo i sospetti di doping puntualmente arrivati dalla stampa americana e britannica sulla storica medaglia d'oro nei 100 alle Olimpiadi di, non mancano le accuse anche in Italia nei confronti di Marcell Jacobs. Una polemica tutta arcobaleno contro lo sprinter azzurro al centro di un piccolo processo social messo su dalla ...La 30enne ginnasta bresciana è reduce dall'argento al corpo libero vinto alle Olimpiadi dima pensa già al futuro: ' Parigi? Finora ho solo pensato a chiudere questo percorso che mi ha portato ...Con... 03 AGO H&Y Black Mist: il nuovo filtro fotografico per il sistema Revoring 03 AGO Confermata la risoluzione del sensore di Canon EOS R3: sarà da 24 MPixel 02 AGO La nuova mirrorless Nikon Z 9 è ...Andiamo a vedere come sono andate le cose. Olimpiadi Tokyo 2020: Italia, un oro dalla vela ma le squadre “piangono”. Per i colori azzurri una giornata agrodolce. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 le sorpre ...