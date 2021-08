Tokyo 2020 | One Piece rivive nell' omaggio del greco Miltiadis Tentoglou

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 agosto 2021) L'atleta, medaglia d'oro nel salto in lungo oggi a, ha resoa Onecon un particolare gesto.a sorpresa per One, che è valso anche come portafortuna per, l'atletache si è presentato come avrebbe fatto Luffy e che, al termine della gara, è salito sul gradino più alto del podioa gara di salto in lungo. Se già la ginnasta messicana ...