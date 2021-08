Tokyo 2020, Oms: “Con Tamberi e Barshim saltiamo insieme fuori dal Covid-19” (Di martedì 3 agosto 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale Facebook, ha pubblicato un interessante slogan inerente al Covid-19 citando anche lo storico doppio oro nel salto in lungo di Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: “Con Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim “saltiamo fuori dal Covid-19 insieme. Uniti vinciamo tutti”. Nel video che accompagna lo slogan si vedono prima le immagini dei salti in alto dei due atleti e poi la premiazione con ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale Facebook, ha pubblicato un interessante slogan inerente al-19 citando anche lo storico doppio oro nel salto in lungo di Gianmarcoe Mutazai Giochi Olimpici di: “Con Gianmarcoe Mutazdal-19. Uniti vinciamo tutti”. Nel video che accompagna lo slogan si vedono prima le immagini dei salti in alto dei due atleti e poi la premiazione con ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 3 agosto) Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di martedì 3 agosto con la Cina in fuga al primo posto e gli Stati Uniti all'inseguimento al secondo posto, avendo staccato in maniera probabilmente ormai definitiva il ...

Reais in semifinale nei 200m William Reais correr la semifinale dei 200m alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma marted alle 13h50. Il grigionese ha chiuso al terzo posto la quinta batteria con 2 centesimi di vantaggio sull'ucraino Serhiy Smelyk.

Olimpiadi di Tokyo 2020, il programma del 3 agosto e gli italiani in gara Corriere della Sera Tokyo 2020 - Quarti di finale: Spagna vs Stati Uniti intervallo Holiday e Rubio, per questo quarto di finale fra due squadre abituate a incontrarsi per la vittoria finale, danno il tono alla gara subito 2-2. Gli USA partono complessivamente meglio (8-12 al 5') ...

Pari contro l'Ungheria Per il Settebello quarti domani con la Serbia Italia e Ungheria hanno pareggiato 5 - 5 in una partita dell'ultima giornata del girone A del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la squadra allenata da Sandro Campagna, s ...

