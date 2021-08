Tokyo 2020, nuoto di fondo: oro alla brasiliana Cunha, Bruni 14esima (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ana Marcela Cunha vince la 10km femminile di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La brasiliana riesce finalmente a coronare il sogno olimpico e riscatta la delusione dei Giochi casalinghi di Rio 2016 conquistando il titolo olimpico. Cunha rimane nel gruppetto di testa fin dall’inizio, ma è nell’ultimo giro che fa la differenza prendendo vantaggio. Argento per l’olandese Sharon Van Rouwendaal, bronzo all’australiana Kareena Lee. Rachele Bruni rimane nascosta nei primi giri, così come Van Rouwendaal, ma a differenza dell’olandese non riesce a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ana Marcelavince la 10km femminile didialle Olimpiadi di. Lariesce finalmente a coronare il sogno olimpico e riscatta la delusione dei Giochi casalinghi di Rio 2016 conquistando il titolo olimpico.rimane nel gruppetto di testa fin dall’inizio, ma è nell’ultimo giro che fa la differenza prendendo vantaggio. Argento per l’olandese Sharon Van Rouwendaal, bronzo all’australiana Kareena Lee. Rachelerimane nascosta nei primi giri, così come Van Rouwendaal, ma a differenza dell’olandese non riesce a ...

