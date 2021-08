Tokyo 2020 | l’atletica continua a stupire | due azzurri in finale del triplo Dalle 10 Italbasket e volley in campo contro Francia e Argentina

(Di martedì 3 agosto 2021) Per la spedizione azzurra ai Giochi dioggi è una giornata ricca di gare a squadre. Tra gli appuntamenti più importanti la gara di vela del duo azzurro Banti-Tita, a caccia dell’oro. Quindi basket e pallavolo maschili, entrambe con l’obiettivo di raggiungere le semifinali: l’Italsfida l’alle ore 10 italiane, per i cestiti c’è laalle 10:20. Ma non solo: Alessandro Sibilio e Sara Fantini si giocheranno rispettivamente ladei 400 ostacoli e quella del martello. Saranno loro ad arricchire il medagliere azzurro, oggi salito a quota 29 (5 ori, 9 ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SenatoreF : RT @Eurosport_IT: E ora andiamoci a prendere l'orooooo! ???????? Appuntamento mercoledì 4 Agosto alle 11:06 ? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - abboapk : Jacobs, l'annuncio che spiazza della compagna Nicole Daza: 'Il nostro futuro è negli Stati Uniti' -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Ci svegliamo con ila bellissima medaglia d'oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela alle Olimpiadi di! La coppia azzurra infatti solo pochi istanti fa ha dominato la medal race per la classe mista Nacra 17 e dunque portano il tricolore sul primo gradino del podio olimpico dopo ben 21 anni ...L' Italia del Basket per un sogno. Contro la Francia ci giochiamo l'accesso alle semifinali delle Olimpiadi di. Dopo 17 anni da quell'argento di Atene, puntiamo di nuovo a una medaglia. Di fronte la Francia di De Colo e Gobert, capace nei gironi di battere il Team Usa, non più Dream forse, ma ...Italia-Francia Olimpiadi 2020 in diretta live: ecco la presentazione della sfida dei quarti di finale in programma oggi, 3 agosto 2021. Oggi è il grande giorno di Italia-Francia, ...Italia-Francia, per il quarto di finale del torneo olimpico di pallacanestro, si gioca a Saitama alle 10.20 italiane (le 17.20 in Giappone). La squadra vittoriosa potrà continuare ...