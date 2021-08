Tokyo 2020 | la finale sarà Brasile-Spagna

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - peppe844 : RT @Eurosport_IT: Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????????????????… - monicascapin77 : RT @PCagnan: Giochi paralimpici di Tokyo 2020, ecco tutti i nomi e le foto degli atleti veneti -

Derubato al suo rientro in Italia Lorenzo Zazzeri, medaglia d'argento anella staffetta 4 100 di stile libero. A raccontarlo sui social è stato lo stesso nuotatore che implora i ladri di restituirgli i suoi ricordi dei Giochi Olimpici. Zazzeri aveva lasciato l'...'Alla fine della nostra giornata, non siamo solo spettacolo. Siamo esseri umani'. Simon Biles saluta i Giochi con il bronzo alla trave, l'unica gara alla quale ha preso parte dopo aver rinunciato alle ...Dentro il borsone c'erano tutti i ricordi dell'avventura olimpionica ad eccezione della medaglia d'argento, che per fortuna aveva al collo. Da qui l'appello al ladro: prendi quello che c'è di valore, ...Milano, 3 agosto 2021 – Continua la passione olimpica, una fiamma che quest’anno fa particolarmente brillare gli occhi agli italiani, grazie agli straordinari risultati, coronati negli scorsi giorni d ...