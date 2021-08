Tokyo 2020 | Italia-Francia 75-84 | l' Italbasket eliminata a testa alta

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 GINNASTICA, VANESSA FERRARI ARGENTO NEL CORPO LIBERO #SkySport #Tokyo2020 #Ferrari #VanessaFerrari - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, storica medaglia d'argento per Vanessa Ferrari: il momento della premiazione - PedroLameirao : RT @repubblica: La dinastia (col cuore d'oro) dei Grael colpisce ancora. Martine vince le Olimpiadi della vela nei 49ers -

(Giappone) - Paolo Dal Molin si è qualificato per le semifinali dei 110 ostacoli ai Giochi Olimpici di. L'atleta azzurro ha chiuso al quarto posto la quinta batteria, correndo in 13"44. Eliminato invece l'altro italiano Hassane Fofana , ultimo nella seconda batteria con 13"70.Niente medaglie per gli azzurri del basket e del volley. Gli azzurri sono stati eliminati ai quarti di finale nelle due discipline. La squadra di pallavolo, guidata da Gianlorenzo Blengini si è ...Percorso netto finora per la coppia del beach volley azzurro Lupo-Nicolai, che nel quarto di finale olimpico cercano l’impresa contro i qatarioti Tijan-Younousse. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, ...Ma è anche il caso di Karsten Warholm, che ha migliorato il suo stesso record nella 400 ostacoli dei Giochi di Tokyo 2020, già descritta come una delle migliori gare mai andate in scena alle Olimpiadi ...