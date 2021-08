Tokyo 2020 | ciclismo su pista | Italia in finale per l’oro con record mondiale

(Di martedì 3 agosto 2021) L’è inpernell’inseguimento a squadre delsualle Olimpiadi di. Gli azzurri Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna hanno battuto la Nuova Zelanda facendo anche segnare il nuovodel mondo di 3’42”307. Domani alle 11.06 lapercontro la vincente della sfida tra Gran Bretagna e Danimarca, attualmente in corso. L'articolo proviene daSera.

Agenzia ANSA

